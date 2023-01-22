Патриарх Кирилл предложил горожанам помогать участникам спецоперации

Фото: Василий Иванов (архив)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к духовенству с предложением об активизации среди горожан помощи участникам спецоперации. Соответствующее заявление он сделал на трапезе с духовенством в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих, — сказал он.

Фото: patriarchia.ru

Патриарх также отметил, что в медийном пространстве редко освещают вопрос о поддержке Русской православной церкви тех «кто сегодня в Донецке, Луганске, на передней линии фронта».

Помимо этого он выразил мнение, что бойцы, которым было суждено оказаться на передовой, нуждаются в первую очередь в духовной поддержке.

— В этой ситуации не может быть никаких формальных слов. Нужно уметь сказать человеку то, что его укрепит, в том числе тогда, когда раздастся команда «в атаку!» Команда, без которой не может быть победы, когда нужно встать и идти навстречу смерти. И ведь наши ребята сейчас так и поступают — поднимаются из окопов и идут навстречу смерти, — отметил Патриарх.

Напомним, 8 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что на Украине в скором времени исчезнут раскольники. Также он выразил уверенность и в том, что в стране сменится светская власть. Он также сравнил нынешнюю ситуацию на Украине с событиями в России после революции, когда обновленческая церковь подминала под себя храмы подлинной русской православной церкви.



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Антон Гаврилов