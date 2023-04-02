Для участия в Олимпиаде-2024 фехтовальщицам России поставили ультиматум

Для отбора на Олимпийские игры в Париже в 2024 году российским спортсменам поставили жесткий ультиматум. На соревнования допустят фехтовальщиц из нашей страны на особых условиях.

Польская федерация фехтования решила разрешить выступать рапиристкам из России на этапе Кубка мира, если они не поддерживают СВО, сообщается на сайте организации. Квалификационные соревнования пройдут с 21 по 23 апреля в польском городе Познань.

Ранее конгресс Международной федерации фехтования решил вернуть российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам с середины апреля. Для участие в турнире игроки и вспомогательный персонал должны будут подать письменное заявление, в котором укажут, что не поддерживают конфликт на Украине и не являются военнослужащими.

Также под запретом демонстрация национальной символики, а официальные лица из России и Белоруссии не будут аккредитованы на Олимпиаду.

Мария Иванова