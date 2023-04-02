На Украине предложили «переименовать» Севастополь

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь. Об этом сообщает ТАСС.

— Переименовывается в «объект №6». Верховная рада Украины позже примет решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар [одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты], — написал он в соцсетях.

Данилов считает, что изменение названия города якобы повлияет на исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Помимо этого, он также предложил снести памятник затопленным кораблям, чтобы в дальнейшем на месте монумента воздвигнуть другой «памятный знак».

11 марта украинский лидер Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в Московию. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя идею Зеленского, заявила, что данная инициатива представляет собой еще одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России».

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Антон Гаврилов