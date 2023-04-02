В Казани пройдет ярмарка вакансий для соискателей с инвалидностью

В четверг, 6 апреля, в Казани пройдет Городская ярмарка вакансий для соискателей с инвалидностью. Акцию проводят ГКУ «Центр занятости населения» г.Казани, РООИ «Перспектива» и ТЦ «Мега».



По словам организаторов, на ярмарке соискателям предложат актуальные вакансии и стажировки, встречи с представителями компаний, консультации с профильными специалистами, а также помогут составить и отредактировать резюме. Эксперты рекомендуют взять с собой на ярмарку резюме (на флешке и/или в распечатанном виде).

Фото: realnoevremya.ru

Волонтеры от организации «Добрая Казань» помогут сориентироваться на месте. Кроме того, на площадке будут работать переводчики русского жестового языка. Регистрация и подробная программа по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1xdqigR6igENlK-7tBtIw..

Дата: 6 апреля 2023

Время: 12.00—15.00

Место: ТЦ «Мега», пр. Победы,141 (Главная сцена «Вкусного бульвара»)

В Татарстане проживает 109 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из них работают 31,4 тысячи человек, сообщала в декабре прошлого года министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Мария Иванова