В Казани пройдет ярмарка вакансий для соискателей с инвалидностью
В четверг, 6 апреля, в Казани пройдет Городская ярмарка вакансий для соискателей с инвалидностью. Акцию проводят ГКУ «Центр занятости населения» г.Казани, РООИ «Перспектива» и ТЦ «Мега».
По словам организаторов, на ярмарке соискателям предложат актуальные вакансии и стажировки, встречи с представителями компаний, консультации с профильными специалистами, а также помогут составить и отредактировать резюме. Эксперты рекомендуют взять с собой на ярмарку резюме (на флешке и/или в распечатанном виде).
Волонтеры от организации «Добрая Казань» помогут сориентироваться на месте. Кроме того, на площадке будут работать переводчики русского жестового языка. Регистрация и подробная программа по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1xdqigR6igENlK-7tBtIw..
Дата: 6 апреля 2023
Время: 12.00—15.00
Место: ТЦ «Мега», пр. Победы,141 (Главная сцена «Вкусного бульвара»)
В Татарстане проживает 109 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из них работают 31,4 тысячи человек, сообщала в декабре прошлого года министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.
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