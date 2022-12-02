В Татарстане трудоустроены 31,4 тысячи инвалидов

В Татарстане проживает 109 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из них работают 31,4 тыс. человек, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.



В республике уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста составляет 28,8%. С помощью службы занятости работу смогли найти 1,3 тыс. человек с ОВЗ — это 65,9% от общего числа обратившихся.

На временные и общественные работы трудоустроились 696 инвалидов, на квотируемые рабочие места — 487 инвалидов.

В этом году пять татарстанских предприятий, образованных общественными организациями инвалидов в Казани, Альметьевске, Елабуге и Чистополе, получили субсидии на оплату труда лиц с ОВЗ. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 21,9 млн рублей.

Собственное дело при финансовой поддержке центров занятости населения открыли 13 человек. Каждый инвалид получил при государственной регистрации предпринимательской деятельности выплату в размере 145,1 тыс. рублей.

В августе в Казани были трудоустроены порядка 33% инвалидов. Этот показатель превышал республиканский и федеральный уровни, которые составляют 31% и 25% соответственно.



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Маргарита Головатенко