Сестра Ким Чен Ына: Украина навлекает на себя ядерную катастрофу

Власти Украины навлекают на себя ядерную катастрофу, которая угрожает их существованию, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на центральное телеграфное агентство Ренхап.



— Разговоры Зеленского о размещении американского ядерного оружия или разработке собственного — проявление опасных политических амбиций по сохранению любой ценой своих оставшихся дней, играя с судьбой своей страны и народом, — считает Ким Е Чжон.

Она также заявила, что Украина выбрала неверный политический курс.

— Если власти Зеленского рассчитывали, что смогут избежать мощного огня России, только перейдя под ядерный зонтик США, который уже продырявлен, то они идут по неверной дороге, последней дороге, — добавила сестра лидера КНДР.

30 марта стало известно, что на сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить на Украине ядерное оружие. Обоснования такому предложению автор публикации не привел. Также отмечалось, что под документом оставили подписи чуть больше ста человек.

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Антон Гаврилов