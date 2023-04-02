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Сестра Ким Чен Ына: Украина навлекает на себя ядерную катастрофу

09:45, 02.04.2023
Сестра Ким Чен Ына: Украина навлекает на себя ядерную катастрофу
Фото: flickr.com

Власти Украины навлекают на себя ядерную катастрофу, которая угрожает их существованию, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на центральное телеграфное агентство Ренхап.

— Разговоры Зеленского о размещении американского ядерного оружия или разработке собственного — проявление опасных политических амбиций по сохранению любой ценой своих оставшихся дней, играя с судьбой своей страны и народом, — считает Ким Е Чжон.

Она также заявила, что Украина выбрала неверный политический курс.

— Если власти Зеленского рассчитывали, что смогут избежать мощного огня России, только перейдя под ядерный зонтик США, который уже продырявлен, то они идут по неверной дороге, последней дороге, — добавила сестра лидера КНДР.

30 марта стало известно, что на сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить на Украине ядерное оружие. Обоснования такому предложению автор публикации не привел. Также отмечалось, что под документом оставили подписи чуть больше ста человек.

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Антон Гаврилов
Общество

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