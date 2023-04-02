Сегодня в Казани облачно и до +13 градусов

В воскресенье, 2 апреля, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем температура воздуха в Казани составит от +11 до +13 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +10 до +15°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани восточный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 3 и 4 апреля, существенных осадков не ожидается. Ночью прогнозируется от 0 до +4 градусов, днем — от +11 до +16°С.



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Максим Кокунин