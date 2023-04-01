Bloomberg: из-за «смещения» нефтяных рынков на восток начался бум строительства танкеров

С начала 2023 года было заказано 38 танкеров среднего класса, что является рекордом как минимум с 2013 года, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.



Подъем связывают со «смещением» рынков из Европы в Азию и на Ближний Восток, где быстро восстанавливается спрос и строятся новые нефтеперерабатывающие комплексы.

Сейчас по морю перевозится более 200 млн баррелей против 177 млн баррелей год назад. Покупатели на восточном побережье США принимают больше топлива с Ближнего Востока и Азии, так как «экспорт из Европы иссякает».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко