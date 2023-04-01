Татарстанца обвинили в убийстве незнакомца спортивной гирей

Фото: СУ СК России по Татарстану

36-летнего жителя п.г.т. Камские Поляны Нижнекамского района Татарстана обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) незнакомца 12 января этого года, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что вечером мужчина распивал спиртное и повздорил с незнакомцем. В ходе ссоры он нанес ему множественные удары руками в область груди, один удар ножом в левую руку, а затем железной спортивной гирей нанес несколько ударов по различным частям тела. Потерпевший получил множественные переломы ног и грудной клетки, от чего скончался на месте. О случившемся в полицию сообщили соседи, услышавшие шум борьбы и крики.

Мужчина полностью признал причастность к совершению преступления. Суд заключил его под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жительницу Бугульмы заподозрили в покушении на убийство своего 48-летнего мужа. Следствие считает, что в ходе совместного распития спиртных напитков в квартире пара поругалась, после чего супруга нанесла мужчине удар ножом в грудь. В дальнейшем она вызвала домой скорую помощь.

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Маргарита Головатенко