СМИ: глава ЕК может стать новым генсеком НАТО после ухода Столтенберга

Новым генсеком НАТО после ухода Йенса Столтенберга в сентябре может стать глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает The Sun со ссылкой на источники.



По сведениям газеты, ряд государств — членов НАТО высказались за то, чтобы фон дер Ляйен возглавила альянс уже в октябре. Однако ее полномочия на посту председателя ЕК заканчиваются лишь в следующем году.

Как оценивают в The Sun, назначение главы ЕК, вероятнее всего, столкнется с сопротивлением со стороны евроскептиков, в первую очередь Великобритании: Лондон намерен обратить внимание других членов НАТО на низкую эффективность работы фон дер Ляйен во главе Минобороны ФРГ с 2013 по 2019 год.

Фото: flickr.com

Претендентами на должность генсека НАТО считаются премьер-министр Эстонии Кая Каллас, заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд и глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко