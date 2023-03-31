В России создадут завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны
В России создадут завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны России, такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
— Создать федеральное государственное бюджетное учреждение «Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «120 арсенал» Министерства обороны России, — гласит текст документа.
Цель деятельности завода — ремонт ракетно-артиллерийского вооружения в интересах обороны.
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