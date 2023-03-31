Новости общества

23:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России создадут завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны

21:47, 31.03.2023 2
В России создадут завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны
Фото: duma.gov

В России создадут завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны России, такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Создать федеральное государственное бюджетное учреждение «Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «120 арсенал» Министерства обороны России, — гласит текст документа.

Цель деятельности завода — ремонт ракетно-артиллерийского вооружения в интересах обороны.

Фото: mil.ru

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 05:20
    Надо строить в Татарстане. Нижнекамске, Или Чистополе.
    Ответить
  • Анонимно 08:29
    А понастроить заводов по переработке нефти и газа не могут? Готовы распродать все по три рубля да еще кому попало? Пишут,что Китай уже построил два завода и достраивает еще три.. И будет продавать покупаемую нефть в пять раз дороже,втч и россиянам?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также