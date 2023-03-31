Прокуратура вынесла более 11 тысяч предупреждений по недопущению завышения цен на социально значимые товары

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура России в 2022 году вынесла более 11 тысяч предостережений за необоснованное завышение цен на социально значимые товары, включая новые территории, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.



По данным надзорного ведомства, «материалы надзорной практики свидетельствуют об актуальности вопроса обеспечения населения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей востребованными услугами и товарами народного потребления по доступным ценам».

Фото: flicr.com

В России годовая инфляция с 21 по 27 марта замедлилась до 4,3% против 5,9% неделей ранее. Эксперты считают, что основной вклад в замедление инфляции внесло снижение цен в секторе услуг за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы. Цены на продовольственные товары выросли на 0,14% вследствие возобновления удорожания плодоовощной продукции.



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Маргарита Головатенко