Годовая инфляция в России с 21 по 27 марта замедлилась до 4,3%
В России годовая инфляция с 21 по 27 марта замедлилась до 4,3% против 5,9% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития РФ о текущей ценовой ситуации.
Эксперты считают, что основной вклад в замедление инфляции внесло снижение цен в секторе услуг за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы. Цены на продовольственные товары выросли на 0,14% вследствие возобновления удорожания плодоовощной продукции. На остальные продовольственные товары сохраняется умеренный рост цен.
В непродовольственном сегменте рост цен замедлился до 0,01% на фоне возобновления снижения цен на электро- и бытовые приборы и ускорения удешевления строительных материалов.
На неделе с 21 по 27 марта рост цен замедлился до 0,05%. Инфляция с 14 по 20 марта в РФ держится на уровне 0,1%.
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