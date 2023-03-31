Банк России продлил ограничения на перевод валюты за рубеж

Банк России продлил ограничения на переводы валюты за рубеж еще на полгода — до 30 сентября 2023 года, следует из сообщения регулятора.



Граждане из России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн. Лимит на перечисления через системы денежных переводов сохранили на прежнем уровне — не более $10 тыс. в месяц.

Работающие в России физлица-нерезиденты могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

Сохраняется запрет на перевод средств за границу для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, которые не работают в РФ, а еще для юрлиц из таких государств.

Фото: pixabay.com

Валютные сбережения граждан России достигли рекордных $226,6 миллиарда. В начале года они выросли на 1,4%. В январе половина сбережений выпала на наличную валюту: за месяц ее объем вырос на 1,5%, или 1,6 миллиарда долларов, до 105,4 миллиарда долларов. За год эта сумма увеличилась на 21,6 миллиарда долларов.

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Маргарита Головатенко