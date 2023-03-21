Сбережения россиян в валюте достигли $226 миллиардов

Валютные сбережения граждан России достигли рекордных $226,6 миллиарда. В начале года они выросли на 1,4%. Это следует из расчетов «РИА Новости» на основе данных ЦБ.



В январе половина сбережений выпала на наличную валюту: за месяц ее объем вырос на 1,5%, или 1,6 миллиарда долларов, — до 105,4 миллиарда долларов.

Отметим, что при этом за год эта сумма увеличилась на 21,6 миллиарда долларов.

На втором месте у россиян — депозиты в зарубежных банках. На них хранится 29% всех валютных средств граждан. Жители страны перевели на свои иностранные счета в январе 2 миллиарда долларов, таким образом сбережения выросли на 3% — до 66,5 миллиарда долларов.

Однако валютные счета в российских банках продолжают уменьшаться: за январь этого года они сократились на 0,8%, или 440 миллионов долларов, до минимальных за все время публикации этой статистики 54,7 миллиарда долларов.

В Ассоциации банков России предложили повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до $100 тысяч. Организация готовит обращение в Федеральную таможенную службу, а в случае необходимости будет добиваться выноса вопроса на уровень ЕЭАС.



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Илина Хакимова