ММК вышел из проекта металлоцентра в ОЭЗ «Алабуга»
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) вышло из проекта сервисного металлоцентра для нужд автопрома в ОЭЗ «Алабуга». Проект велся совместно с турецким производителем компонентов Coskunoz, сообщает «Интерфакс».
По информации издания, ПАО передало 35% долей контролирующему акционеру ООО «СМЦ Алабуга» — российской «дочке» Coskunoz ООО «Джошкуноз Алабуга», которая стала единственным владельцем предприятия.
От комментариев по сделке в ММК отказались.
Проект СМЦ основали в 2016 году. Строительство завода началось через год, а запустили его в 2018 году при участии представителей ММК, ООО «Джошкуноз-Алабуга» и управляющей компании ОЭЗ «Алабуга». Стоимость предприятия составила около миллиарда рублей.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым