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ММК вышел из проекта металлоцентра в ОЭЗ «Алабуга»

16:08, 31.03.2023
ММК вышел из проекта металлоцентра в ОЭЗ «Алабуга»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) вышло из проекта сервисного металлоцентра для нужд автопрома в ОЭЗ «Алабуга». Проект велся совместно с турецким производителем компонентов Coskunoz, сообщает «Интерфакс».

По информации издания, ПАО передало 35% долей контролирующему акционеру ООО «СМЦ Алабуга» — российской «дочке» Coskunoz ООО «Джошкуноз Алабуга», которая стала единственным владельцем предприятия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

От комментариев по сделке в ММК отказались.

Проект СМЦ основали в 2016 году. Строительство завода началось через год, а запустили его в 2018 году при участии представителей ММК, ООО «Джошкуноз-Алабуга» и управляющей компании ОЭЗ «Алабуга». Стоимость предприятия составила около миллиарда рублей.

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Елизавета Пуншева
ПромышленностьМашиностроение Татарстан

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