Подрядчик казанского ЖК «Дом на Енисейской» требует треть миллиарда от заказчика

Фото: Дмитрий Кояш /photobuildings.com

Спор строителей «Дома на Енисейской»

Казанская фирма «Фаворит С» потребовала выплаты долга в 283,5 млн рублей от специализированного застройщика «ТСИ». Предметом спора стали неоплаченные работы по строительству столичного ЖК «Дом на Енисейской». По мнению представителей «Фаворита С», девелоперская компания, близкая к российскому вице-премьеру Марату Хуснуллину, осталась должна треть миллиарда рублей.

В суд представитель истца не явился, но представил заявление о назначении судебной строительно-технической экспертизы. Поскольку иные ходатайства им не были заявлены, дело рассмотрели в его отсутствие. СЗ «ТСИ» иск не признал, свое ходатайство об оставлении заявления поддержал. После перерыва в судебном заседании рассмотрение дела вновь продолжили в отсутствие представителей «Фаворита С».

Исследовав материалы дела и выслушав пояснения ответчика, Арбитражный суд РТ выяснил следующее. В феврале 2018 года между «Фаворитом С» и СЗ «ТСИ» был заключен договор генподряда №04/2018, по условиям которого истец взял на себя обязательство построить многоквартирный жилой дом в Московском районе Казани по ул. Енисейской. Общая площадь земельного участка — 13 690 кв.м.

Фото: Дмитрий Кояш /photobuildings.com

У «конкурсника» не было полномочий на подачу иска

Из заявления следует, что «Фаворит С» выполнил работы на сумму 300,15 млн рублей, из которых договором предусмотрены — 241,55 млн, а дополнительные работы — на 58,9 млн. Между тем СЗ «ТСИ» выплатил генподрядчику только 16,95 млн рублей. Поскольку девелопер задолженность за выполненную работу в размере 283,5 млн рублей не оплатил, истец обратился в суд.

В ходе разбирательства было выяснено, что в отношении «Фаворита С» в октябре 2020 года была введена процедура банкротства — наблюдение, временным управляющим утвердили Алексея Бердникова. Затем, 10 февраля 2021 года, фирму признали банкротом и ввели конкурсное производство, конкурсным управляющим стал тот арбитражник.

В апреле прошлого года новым «конкурсником» «Фаворита С» стал Денис Урлуков, но уже в августе он был освобожден от исполнения обязанностей. В январе этого года производство по делу о признании фирмы несостоятельной прекратили по основаниям п. 9 ст. 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» — в связи с непредоставлением СРО, должником или иными лицами кандидатуры конкурсного управляющего.

Фото: Дмитрий Кояш /photobuildings.com

— Таким образом, рассматриваемое исковое заявление было подано в суд 1 сентября 2022 г. конкурсным управляющим истца Урлуковым Д.Д., который на тот момент времени уже был освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего, а на момент рассмотрения дела производство по делу о банкротстве истца уже прекращено, что в принципе исключает полномочия конкурсного управляющего на предъявление иска, — указал суд.

При таких обстоятельствах татарстанский арбитраж был вынужден оставить иск без рассмотрения, но указал, что это не лишает истца права вновь обратиться с заявлением после разрешения вопросов о назначении единоличного исполнительного органа. Компания «Фаворит С» подала апелляцию на это решение.

Василя Ширшова