Средний размер автокредита в Татарстане вырос на 6%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале 2023 года в Татарстане средний размер выданных автокредитов составил 1 096 218 рублей. По сравнению с январем он вырос на 6,1%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По среднему размеру кредита Татарстан по итогам февраля занял 22-е место в рейтинге 30 российских регионов-лидеров по объемам автокредитования. В январе республика занимала 25-ю строчку.

Лидером по среднему размеру автокредита стала Москва — 1 769 647 рублей, что на 4,5% больше, чем в январе. В топ-10 также попали Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Новосибирская, Ростовская, Тульская и Тверская области.

Топ-30 замыкает Удмуртия, где средний размер автокредита в феврале составил 938 519 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос всего на 0,4%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых обрабатывает НБКИ, средний размер кредитов, выданных на новые машины и автомобили с пробегом, в феврале составил 1,22 млн рублей. По сравнению с январем он вырос на 3,8%.

По подсчетам НБКИ, за февраль 2023 года в Татарстане оформили 2 744 автокредита — на 7% меньше, чем в январе. Несмотря на это, республике удалось войти в топ-3 регионов России по количеству выданных кредитов на покупку машины.



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Татьяна Демина