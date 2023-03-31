ВТБ сообщил о росте фишинговых атак

Фото: представлено пресс-службой Банка ВТБ

Доля мошеннических операций с использованием фишинга на рынке сегодня достигла 15%. Об этом говорится в результатах исследования банка ВТБ.

Отмечается, что количество такого рода мошеннических операций в банке выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По оценкам аналитиков, сегодня злоумышленники, совершая каждую десятую атаку, прибегают к использованию вредоносных ссылок, спама с угрозами безопасности пользовательских устройств и фейковым ресурсам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

21 февраля пресс-служба ВТБ рассказала, что злоумышленники придумали новую уловку для обмана пользователей. Так, отмечалось, что новая схема мошенников заключается в использовании иностранных телефонных номеров, похожих на российские. Эксперты пояснили, что тем самым злоумышленники хотят ввести пользователей в заблуждение и по итогу завладеть их счетами.



2 февраля в результате исследований ВТБ выяснилось, что в 2022 году мошенники совершили 7,8 миллиона атак на клиентов банка. Отмечалось, что это почти в 4 раза больше аналогичных показателей за 2021 год. Также аналитики сообщили, что по итогам прошлого года эксперты пресекли деятельность почти 27 тысяч всевозможных мошеннических и фишинговых ресурсов, а также аккаунтов в соцсетях и сайтов, созданных под дизайн бренда банка.

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Антон Гаврилов