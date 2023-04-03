Покупатели в ожидании! Кто займет пустующие площади в ТЦ «Грани»?

В торговом центре «Грани» на улице Арбузова, 5 освободились площади, которые сегодня сдаются в аренду. Предложение ограничено, поэтому задуматься об аренде торговой площади для развития своего бренда в Казани стоит уже сегодня.



Любой ли бизнес сможет занять пустующую площадь и кого ждет «Единая арендная система» в крупном ТЦ на стыке магистралей и транспортных узлов, где всегда большой покупательский трафик?

«Грани» — легендарный торговый центр, который открыл путь успешного бизнеса в Казани многим крупным брендам. Торговый центр «Грани» всегда отличался большим интересом со стороны предпринимателей, специализирующихся на торговле, а также крупных ретейлеров, которые не раз занимали площади торгового центра для размещения своих флагманских магазинов. Здесь размещался крупный российский онлайн-ретейлер «Юлмарт», компания по продаже бытовой техники и электроники «М-видео», розничная сеть детских товаров национального масштаба «Банана мама», мебельный магазин «12 стульев», косметический бренд «AmWay» и др.

Сегодня «Грани» переживают обновление, поэтому ТЦ находится в поиске новых брендов для совместной работы, которые смогут ярко заявить о себе в крупном торговом квартале Казани, где уже размещены офисные, промышленные, административные и торговые центры, которые на протяжении времени их работы стали точкой притяжения для покупателей.

Как сообщают менеджеры «Единой арендной системы», сегодня спрос на эти площади очень высокий, однако предпочтение все же бренду, который дополнит существующую инфраструктуру квартала и будет полезным для покупателей, жителей района, будет соответствовать их покупательной способности и ценовым ожиданиям.

По мнению заместителя директора АО «Единая арендная система» Айгуль Хамитовой: «Самым выгодным направлением, безусловно, здесь станет торговля — магазинов формата DIY, drogerie*, магазинов электроники и бытовой техники, товаров для хобби и творчества, охоты и рыбалки, спортивных товаров, зоомагазинов, пунктов выдачи заказов интернет-магазинов. На сегодняшний день вакантными остаются несколько лотов, площадью от 100 до 2 500 квадратных метров. «Единая арендная система» открыта для предложений, приглашаем к сотрудничеству».

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Ознакомиться с предложением можно на сайте ЕАС, а позвонив по номеру телефона: 8 (843) 207-27-00, вы получите консультацию профессиональных менеджеров, которые подберут варианты на основе озвученных предпочтений.

Преимущества объекта:

расположен вблизи основных транспортных магистралей Казани, которые соединяют несколько районов города;

в непосредственной близости к объекту три остановки общественного транспорта. Здесь останавливаются 20 городских маршрутов автобусов и трамваев;

рядом ж/д узел, который является местом пересадки и ожидания пассажиров;

помещения с высокими потолками;

оснащен необходимыми коммуникациями;

высокий покупательский трафик создает торгово-административно-производственный квартал и богатую инфраструктуру;

круглосуточная охрана;

парковка на 500 машиномест;

«Единая арендная система» работает на рынке недвижимости более 18 лет, следует тенденциям направления, успешно помогая предпринимателям в решении вопроса аренды недвижимости для бизнеса: офисы, торговые площади, складские и производственные помещения, площади свободного назначения. При обращении к нашим специалистам вы оперативно найдете и арендуете помещение на выгодных условиях.

Мы выбираем, нас выбрали — 100%-ное совпадение целей.

В торговом центре уже разместились два крупных ретейлера — гипермаркет «Дом Одежда Обувь» и склад-магазин «Все инструменты», а также торгово-сервисный центр «Техно-точка» и кафе с восточной кухней «Чайхана Али Баба». В ближайшее время планируется открытие нового магазина крупного продуктового дискаунтера «Находка» и продуктового магазина формата у дома.

*магазин парфюмерно-галантерейных и аптекарских товаров

АО «УК «ЕАС». ИНН: 1660051691. Предложение не является публичной офертой. 18+. Количество мест ограничено, предложение распространяется на ограниченное количество помещений, условия аренды узнавайте по телефону +7 (843) 207-05-45 или на сайте https://arenda-kazan.ru/

