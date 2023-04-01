Королю Великобритании Карлу III подарили 10-килограммовый торт в форме короны

Фото: ru.wikipedia.org/ Dan Marsh

Король Великобритании Карл III посетил органическую ферму на окраине Берлина, где ему преподнесли торт в форме короны. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Mirror.

По информации источника, на приготовление лакомства у повара ушел 21 час. Вес торта составил 10 килограмм.

Как пишет Mirror, монарх был сильно тронут таким подарком и даже попробовал торт.

— Это великолепно, должно быть, у вас ушли недели на его приготовление. Это действительно очень вкусный торт, — сказал он.

После чего слова короля прокомментировал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

— Этот торт может быть моделью для вашей короны!, — сказал он.

В сентябре 2022 года стало известно, что Карла III официально провозгласили королем Великобритании. Церемония официального провозглашения проходила в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона.

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Антон Гаврилов