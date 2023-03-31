Президент Белоруссии предложил объявить перемирие на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить на Украине перемирие. Его слова приводит RT:

— Прекратить надо боевые действия, перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, — сказал глава государства.

Белорусский лидер добавил, что если Запад в этом случае предпримет попытку использовать перемирие в своих целях, то Москва будет обязана использовать всю свою военную мощь для предотвращения эскалации конфликта.

Фото: flickr.com

В начале года Лукашенко заявил, что Минск и Москва «далеко зашли» в вопросах безопасности. Он считает, что Белоруссия и Россия стали ближе в связи с событиями на международной арене.



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Айрат Назипов