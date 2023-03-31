Владимир Путин освободил от обязанностей послов России в Латвии и Эстонии

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей послов в Латвии и Эстонии. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В одном указе говорится, что от обязанностей посла в Эстонии освобождается Владимир Липаев. Во втором указе речь идет об освобождении от обязанностей посла в Латвии Михаила Ванина.

Фото: publication.pravo.gov.ru

В начале года Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией. Это стало ответом на решение эстонских властей радикально сократить численный состав российского посольства в Таллине.

А в марте Россия ввела санкции против представителей Латвии, Литвы и Эстонии. Как заявили в МИД РФ, ограничения коснутся 144 граждан этих стран. Это министры, депутаты парламентов, общественные деятели и журналисты.

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Айрат Назипов