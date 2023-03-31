Россияне стали чаще менять фамилию и инициалы за последние 10 лет

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России за десять лет на 46 тысяч увеличилось число записей актов о перемене имени — фамилии, собственно имени и отчества. Об этом RT рассказали в пресс-службе Минюста РФ.

— Согласно указанной форме статистической отчетности на территории Российской Федерации было зарегистрировано актов о перемене имени: в 2022 году 126 572, в 2017-м — 85 818, в 2012 году — 80 507, — рассказали в ведомстве.

О причинах, по которым люди могут поменять свою фамилию, имя или отчество, изданию рассказал заслуженный юрист страны Иван Соловьев.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

— Первая: стремление изменить свою жизнь... Второй причиной является неблагозвучность или плохая сочетаемость имени с фамилией или отчеством. Третья причина — негативные ассоциации с неприятным для себя человеком, это может быть родственник или однофамилец, тезка. Четвертой причиной является сложность имени или, наоборот, его простота и частая встречаемость. И на пятом месте — желание уйти в тень, скрыться, обнулить прошлое, — рассказал Соловьев.

Он добавил, что на смену имени влияет «оторванность от исторических традиций» и «доминирование внешних факторов над внутренними».

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Айрат Назипов