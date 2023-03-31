Татарстанцы стали чаще обращаться в органы власти на татарском языке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году в Татарстане число обращений граждан в органы государственной власти на татарском языке увеличилось в несколько раз. Об этом сообщил министр юстиции республики Рустем Загидуллин.

Так, в 2021 году татарстанцы получили порядка 2,6 тысячи ответов от исполнительных органов государственной власти на татарском языке, а в 2022 году — 11,3 тысячи. При этом снизилось количество обращений на русском языке — с 86,8 тысячи в 2021 году до 71,3 тысячи в 2022-м.



Такая же ситуация наблюдается и в органах местного самоуправления, но количество обращений на татарском языке выросло незначительно. В 2021 году их поступило 780, а в прошлом году — 881. На русском языке татарстанцы получили на 5 тысяч ответов меньше, чем в 2021 году. Всего зафиксировано — 51,5 тысячи заявлений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Доля нормативно-правовых актов, опубликованных на татарском языке, в прошлом году составила 100%.

Напомним, что в 2020 году в Татарстане число обращений граждан в органы государственной власти на татарском языке увеличилось более чем в 20 раз. Доля нормативно-правовых актов, опубликованных на татарском языке, тогда составила 99,4%.

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Айрат Назипов, Елизавета Пуншева