В Татарстане остановился рост средних цен на баранину

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане остановился рост средней цены баранины (кроме бескостного мяса), выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Она не менялась три недели подряд.

Средняя цена килограмма баранины на 27 марта в Татарстане составила 575,27 рубля. Аналогичный показатель зафиксирован и по состоянию на 6 марта.

На 27 февраля килограмм баранины в республике стоил в среднем 574,96 рубля за килограмм, на 13 и 20 февраля — 574,47 руб./кг, на 30 января и 6 февраля — 575,49 руб./кг. По состоянию на 9, 16 и 23 января ценник составлял 574,25 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Таким образом, с начала года средняя цена баранины в Татарстане почти не изменилась. Она выросла всего на 0,17%, или на 1 рубль.

Напомним, по состоянию на 11 марта 2022 года один килограмм баранины в Татарстане в среднем стоил 515,94 рубля. За год средняя цена выросла на 11,5%.



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Татьяна Демина