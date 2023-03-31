Песков: Путин уже сдал декларацию о доходах за прошлый год

Президент России Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Да, уже сдал, — ответил он на соответствующий вопрос.

Песков также отметил, что отчитались о своих доходах уже большинство сотрудников Кремля, хоть отведенный на это срок еще не истек. Он добавил, что последний день подачи таких документов — 31 марта.

С 1 марта 2023 года вступил в силу закон о новом порядке публикации информации о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов, а также членов их семей. Согласно закону, в Сети будет представлена только обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д. Данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей) размещаться в свободном доступе больше не будут.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова