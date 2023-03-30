Новости общества

18:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Маттиас Варниг в конце марта покинет пост главы оператора «Северного потока — 2»

20:23, 30.03.2023
Маттиас Варниг в конце марта покинет пост главы оператора «Северного потока — 2»
Фото: nord-stream2

Генеральный директор оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG — Маттиас Варниг покинет пост главы компании в конце марта, сказано в сообщении оператора.

Дальнейшая эксплуатация Nord Stream 2 AG будет осуществляться управляющим комитетом под руководством администратора Transliq AG.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона потребует отчеты от стран, ведущих национальные расследования терактов на «Северных потоках».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также