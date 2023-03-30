Маттиас Варниг в конце марта покинет пост главы оператора «Северного потока — 2»
Генеральный директор оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG — Маттиас Варниг покинет пост главы компании в конце марта, сказано в сообщении оператора.
Дальнейшая эксплуатация Nord Stream 2 AG будет осуществляться управляющим комитетом под руководством администратора Transliq AG.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона потребует отчеты от стран, ведущих национальные расследования терактов на «Северных потоках».
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