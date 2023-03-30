В Казани простились с директором гимназии №94 Леонидом Мурысиным — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани сегодня простились с директором гимназии №94 Леонидом Мурысиным — пришли директора школ, учителя, родители, выпускники. Каждый из пришедших признается: Леонид Николаевич был для них больше, чем учитель и коллега, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Леонид Мурысин — уроженец Арска, представитель педагогической династии. Работать учителем начал в Балтасях, а затем переехал в Казань. В гимназию №94 пришел в 1987 году сразу директором и руководил ею до последних дней. Мурысин получал звание народного педагога и становился лучшим директором школы России.

О кончине директора гимназии №94 стало известно сегодня. Леониду Мурысину было 72 года. Им были разработаны и опубликованы множество методических рекомендаций. В 2012 году внесен в Книгу почета Казани.



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Маргарита Головатенко