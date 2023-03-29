Скончался директор казанской гимназии №94

Умер директор гимназии №94 Московского района Казани Леонид Мурысин. Об этом сообщает мэрия.

— Светлые воспоминания о Леониде Николаевиче всегда будут жить в памяти всех людей, кто его знал, уважал, любил, — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Леониду Мурысину было 72 года. В должности руководителя школы №94 он работал с 1987 года. Им были разработаны и опубликованы множество методических рекомендаций. В 2012 году внесен в Книгу Почета Казани.



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Айрат Назипов