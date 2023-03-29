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Скончался директор казанской гимназии №94

11:42, 29.03.2023 2
Скончался директор казанской гимназии №94
Фото: edu.tatar.ru

Умер директор гимназии №94 Московского района Казани Леонид Мурысин. Об этом сообщает мэрия.

— Светлые воспоминания о Леониде Николаевиче всегда будут жить в памяти всех людей, кто его знал, уважал, любил, — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Леониду Мурысину было 72 года. В должности руководителя школы №94 он работал с 1987 года. Им были разработаны и опубликованы множество методических рекомендаций. В 2012 году внесен в Книгу Почета Казани.

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Айрат Назипов
ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 мар
    Но это очень сложно проработать 36 лет в школе директором. Не всякий так сможет. Обычно директором в школе работают в среднем около 10 лет. Зависит и от коллектива, и от внутренней обстановки. Выражаю сочувствие и коллективу и родным.
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    Анонимно 29 мар
    ого
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