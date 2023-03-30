Правительство России выделит более 2,5 млрд рублей на организацию профобучения граждан

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны выделит Роструду более 2,5 млрд рублей на организацию профессионального обучения и переквалификацию россиян.

— Средства пойдут на предоставление грантов организациям, которые готовят необходимые для рынка труда кадры, — цитирует его слова telegram-канал кабмина.

Мишустин учтонил, что распределять средства будет Институт развития профессионального образования, который с текущего года станет федеральным оператором в сфере вместе с Академией народного хозяйства и государственной службы, а также Томским государственным университетом.

— Рассчитываем, что эти меры помогут более 46 тысячам наших граждан пройти нужное обучение, в том числе по таким специальностям, как воспитатели дошкольных учреждений, ремонтники, строители, работники легкой промышленности, это позволит им выбрать себе работу по душе или открыть свое дело, — заключил он.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, в ноябре сообщалось, что Минобрнауки России предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования, а также ввести его по профессиям, которые востребованы в рамках технологического развития страны.

— Законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 Федерального закона в части выделения специалитета в отдельный уровень высшего образования, а также предоставления права лицам, успешно освоившим программы специалитета, поступления на бюджетной основе на обучение по программам магистратуры по направлениям подготовки, преемственным полученной ими специальности, — говорилось в документе.

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Максим Кокунин