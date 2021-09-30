В России ставка по ипотеке обновила максимум с апреля 2020 года

В России средняя ставка по ипотечным кредитам выросла на 0,11 п.п. — то есть до 7,78%, тем самым обновила максимум с апреля 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦБ РФ.



В августе число выданных кредитов осталось на уровне июля — 150,8 тысячи ссуд против 151,4 тысячи. Однако их объем за этот период вырос на 1,4% — до 439 млрд рублей.

В прошлом месяце ипотечный портфель кредитных организаций вырос до 10,95 трлн рублей (1,7%). Средний срок ипотеки вырос на два месяца и составил 20 лет и четыре месяца.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Совокупный портфель ипотечных кредитов в России превысил 10,7 трлн рублей, а доля ипотечных кредитов частным лицам выросла с марта 2020 года по август 2021 года до 47,6%. Эксперты опасаются роста просрочки по кредитам на покупку жилья. По их данным, в ряде регионов уже наблюдаются такие тенденции.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия практически приблизилась к пределу роста ипотеки.

Маргарита Головатенко