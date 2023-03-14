Исследование: в Татарстане 3% вакансий связаны с вахтовым методом работы

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

В Татарстане 3% вакансий предлагают вахтовый метод работы. В целом по России для вахтовиков представлено 54 вакансии. Об этом говорится в результатах исследования hh.ru.

Аналитики выяснили, что в стране от общего количества представленных вакансий работы вахтовым методом 14% приходится на машинистов, 13% — на водителей, 6% — на токарей. Еще по 5% — на сварщиков, слесарей и разнорабочих. 4% — на электромонтажников, 3% — на упаковщиков, прорабов и инженеров ПТО.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В большей степени работодатели нуждаются в вахтовиках в Республике Башкортостан — 7% вакансий. 5% вакансий представлено в Иркутской области, Москве и Красноярском крае. В Челябинской и Свердловской областях — по 4%.

В мае 2022 года аналитики hh.ru выяснили, что 4,5 татарстанского соискателя готовы поехать на вахту. Также выяснилось, что такой метод работы нередко привлекает инженеров-конструкторов, менеджеров по продажам, машинистов. Интересуются вахтой и слесари, инженеры-технологи. Кроме того, исследование показало, что интерес к такой работе зафиксирован также со стороны инженеров ПТО, прорабов и электромонтажников.



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Антон Гаврилов