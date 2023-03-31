Казанцы стали чаще обращаться за услугами по переезду

В Казани с начала этого года спрос на услуги в сфере перевозок вырос на 51%, по сравнению с прошлым годом. За март показатель востребованности в данной услуге поднялся до отметки в 64%. Об этом говорится в результатах исследования платформы «Авито. Услуги».

Наибольшим спросом в сфере перевозок пользовалась услуга — помощь с переездом. Особенно она была популярна среди частных заказчиков. Так, казанцам помочь с переездом нужно было как внутри города, так и в плане переезда за город на дачу.

В марте, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на услуги помощников по переездам вырос на 2%. Еще на 75% чаще жители столицы Татарстана стали прибегать к услугам грузчиков.

В ноябре 2021 года в результате исследования платформы «Авито. Услуги» стало известно, что с января по ноябрь в Казани по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на 40% вырос спрос на грузоперевозки. Отмечалось, что услуги перевозчиков в столице Татарстана стали востребованнее на 54%, переездов — на 28%

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Антон Гаврилов