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В Казани спрос на грузоперевозки вырос на 40%

11:40, 24.11.2021
В Казани спрос на грузоперевозки вырос на 40%
Фото: pixabay.com

В Казани спрос на грузоперевозки с января по ноябрь вырос на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно данным исследования «Авито. Услуги».

Услуги перевозчиков в столице Татарстана стали востребованнее на 54%, переездов — на 28%. В этом году стоимость услуги грузчиков составит в среднем 250 рублей в час, а стоимость переездов — 400 рублей в час.

В среднем услуга грузоперевозок обходится казанцам в 350 рублей.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Казани спрос на специалистов по продвижению в Instagram превысил предложение.

Маргарита Головатенко
БизнесУслугиОбщество Татарстан

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