В Казани спрос на грузоперевозки вырос на 40%

В Казани спрос на грузоперевозки с января по ноябрь вырос на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно данным исследования «Авито. Услуги».



Услуги перевозчиков в столице Татарстана стали востребованнее на 54%, переездов — на 28%. В этом году стоимость услуги грузчиков составит в среднем 250 рублей в час, а стоимость переездов — 400 рублей в час.

В среднем услуга грузоперевозок обходится казанцам в 350 рублей.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Казани спрос на специалистов по продвижению в Instagram превысил предложение.

Маргарита Головатенко