Работодатели Татарстана испытывают трудности с порталом «Работа в России»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Счетная палата Татарстана высказала замечания к функционированию портала по подбору персонала «Работа в России» (информационно-аналитической системы (ИАС) «Работа в России»), которая проверялась Счетной палатой РФ. Отчет об этом опубликован на сайте СП, где изложено мнение аудитора СП РТ Ильнура Мубаракова в разделе «Опыт регионов. Комментарии КСО».

— Несмотря на достоинства портала «Работа в России», его функциональность нестабильна, — говорится в его статье. — Отмечаются обращения от работодателей о невозможности подключения к порталу для выставления вакансий либо подачи отчетности. Отсутствует горячая линия портала, техническая поддержка не всегда оперативно реагирует на обращения работодателей — отвечает очень долго или вовсе оставляет вопросы без ответа, — пишет Мубараков.

Другое замечание касается того, что «работодатели при создании вакансии не могут добавить профессию в классификаторе, из-за чего вакансия не проходит модерацию».

— Зачастую заявления работодателя по одной вакансии по техническим причинам дублируются, отправленные заявления поступают в центр занятости населения с задержкой по времени. Все эти замечания о проблемах в работе портала основаны на данных Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, — уточняется в материале.

Фото: commons.wikimedia.org

ИАС «Работа в России» создавалась в 2015 году в качестве инструмента для повышения трудовой мобильности граждан. На нее было израсходовано 2,6 млрд рублей. СП РФ пришла к выводу, что «эффективность реализации мероприятий недостаточно высокая — 53,8%», приводятся в бюллетене слова аудитора СП Данила Шилкова.

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Луиза Игнатьева