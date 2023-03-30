В Казани снесут еще четыре самовольно установленных торговых объекта и киоск по продаже воды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани распорядились демонтировать и переместить еще несколько самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Их собственников установить не удалось.

Демонтируют два торговых объекта по ул. Интернациональной, вблизи дома №13д и один по ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома №56, а также торговый павильон по ул. Хайдара Бигичева, кад. №16:50:000000:18398. В списке и киоск по продаже воды ул. Шамиля Усманова, около дома №37.

Добровольно собственники указанных объектов должны выполнить предписание казанских властей до 3 апреля. В принудительном порядке их демонтируют и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48 в срок с 4 апреля по 2 июля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Неделю назад вышел документ о сносе в Казани восьми самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Снести их владельцы должны были до 27 марта.



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Татьяна Демина