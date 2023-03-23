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Власти Казани распорядились демонтировать еще 8 самовольно установленных торговых объектов

09:50, 23.03.2023 2
Власти Казани распорядились демонтировать еще 8 самовольно установленных торговых объектов
Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова (архив)

В Казани снесут еще восемь самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Соответствующее решение приняли городские власти.

В списке объекты по следующим адресам:

  • торговый объект по ул. Болотникова, кад. №16:50:090422:616;
  • два автофургона по ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №64 к. 1;
  • торговый объект по ул. Академика Парина, вблизи дома №6;
  • торговый павильон по ул. Татарстан, вблизи дома №72;
  • торговый объект по ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №49;
  • торговые объекты по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №67 и вблизи дома №50б.

В добровольном порядке собственники перечисленных объектов должны снести их до 27 марта. Если к этому сроку требование властей не будет выполнено, их демонтируют принудительно до 25 июня и перевезут на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Напомним, неделю назад казанские власти также распорядились демонтировать восемь самовольно установленных и незаконно размещенных торговые объекты. В списке также были два автофургона по ул. Адоратского, вблизи дома №29.

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    Татьяна Демина
    ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан

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    комментарии 2

    комментарии

    • Анонимно 23 мар
      боже, эти ларьки как будто не уменьшаются в количестве!
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    • Анонимно 23 мар
      А на их месте появятся ларьки с овощами граждан ближнего зарубежья ,они то не будут мешать
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