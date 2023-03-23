Власти Казани распорядились демонтировать еще 8 самовольно установленных торговых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова (архив)

В Казани снесут еще восемь самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Соответствующее решение приняли городские власти.

В списке объекты по следующим адресам:

торговый объект по ул. Болотникова, кад. №16:50:090422:616;

два автофургона по ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №64 к. 1;

торговый объект по ул. Академика Парина, вблизи дома №6;

торговый павильон по ул. Татарстан, вблизи дома №72;

торговый объект по ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №49;

торговые объекты по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №67 и вблизи дома №50б.

В добровольном порядке собственники перечисленных объектов должны снести их до 27 марта. Если к этому сроку требование властей не будет выполнено, их демонтируют принудительно до 25 июня и перевезут на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Напомним, неделю назад казанские власти также распорядились демонтировать восемь самовольно установленных и незаконно размещенных торговые объекты. В списке также были два автофургона по ул. Адоратского, вблизи дома №29.

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Татьяна Демина