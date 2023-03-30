На российском авторынке появились электрокроссоверы Xpeng G9

Фото: Xpeng

На российском авторынке в продаже появились китайские электрокроссоверы Xpeng G9. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Выставленные на продажу автомобили 2023 года выпуска. Цена на них составляет от 4,7 до 7,1 миллиона рублей.

В Китае модель Xpeng G9 представили в 2022 году. Автомобиль оснащен цифровой приборной панелью с двумя объединенными 15-дюймовыми дисплеями на центральной консоли, а также аудиосистемой с 28 динамиками.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В базовую версию электромобиля входят светодиодные фары, подушки безопасности водителя и пассажира, климат-контроль, медиасистема, функция предупреждения о сходе с полосы, парктроники, датчики давления в шинах и прочие опции.

Напомним, на электронных досках и сайтах автодилеров в нескольких российских городах появились объявления о продаже новых гибридных китайских кроссоверов Aito M7. Такие автомобили предлагаются в Москве, Санкт-Петербурге и Благовещенске. Их цены находятся в диапазоне от 4,4 млн до 5,67 млн рублей — зависит от комплектации.

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Елизавета Пуншева