В Кировском и Московском районах Казани в 2023 году проведут капремонт в 53 домах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Кировском и Московском районах Казани в 2023 году проведут капремонт в 53 домах, сообщили в администрации районов.



В 27 домах обновят системы центрального отопления, в 15 домах заменят водоотведение и сети холодного водоснабжения, в 12 — отремонтируют крышу и подвалы, в шести — заменят лифты, в пяти домах — сети горячего водоснабжения, еще в двух — обновят фасад.

Ремонт отопительных систем, крыш и фасадов будут проводить до 15 сентября, то есть до начала отопительного сезона. Работы завершат к 1 ноября. В 20 домах уже приступили к работам.

Фото: Администрация Кировского и Московского районов Казани

Фото: Администрация Кировского и Московского районов Казани

В 2023 году в Казани капитальный ремонт проведут в 195 домах, в которых проживает в общей сложности почти 50 тысяч человек.

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Маргарита Головатенко