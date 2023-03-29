Девушка из Казани перевела мошенникам 627 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

21-летняя жительница Казани перевела мошенникам 627 тысяч рублей — злоумышленники позвонили ей, представились сотрудниками банка и убедили, что неизвестные оформили на нее кредит, сообщили в пресс-службе МВД по городу.



Звонивший заявил: чтобы избавиться от задолженности, потерпевшей необходимо оформить такие же кредиты и сразу же их погасить, чтобы банк увидел, какие операции провели злоумышленники.

Для перевода оформленных кредитов девушка приобрела новый смартфон. Посредством семи операций она перечислила на банковский счет злоумышленников более 627 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В отделе полиции «Гвардейский» возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Полицейские Альметьевска задержали трех человек, подозреваемых в мошенничестве. Жертвами группы были пенсионерки. Например, 77-летняя жительница города за «спасение» внучки перевела аферистам 164 тысячи рублей.



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Маргарита Головатенко