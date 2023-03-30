Эксперт рассказал об уловках мошенников в Турции

Туристы в Турции нередко сталкиваются с мошенниками, попадая на их уловки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей отрасли.

Так, член отделения ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) в Западном Средиземноморье Салих Ташчи рассказал, что встречались такие случаи, когда мошенники продавали тур по фейковой цене. По его словам, бывало, что мошенники предлагали приобрести его за 30 долларов, в то время как настоящий ценник на тур был 60. В эту сумму уже включены транспорт, питание и экскурсии.

— Туристы верят предложившим меньшую цену, отправляются в поездку, где оказывается, что билеты в музеи не включены в стоимость, питание тоже. Клиенты возмущаются, возникают скандалы. Такое бывает и в Анталье, и в Стамбуле, — отметил Ташчи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Специалист подчеркнул, что такие услуги мошенники продвигают под видом туркомпаний, у которых отсутствует лицензия.

— В Стамбуле особо популярен обман путешественников у банкомата. «Турист вставляет карту в аппарат, в это время к нему подходят аферисты и предлагают помощь. Когда пользователь вытаскивает «пластик», все данные с него уже скопированы мошенниками с помощью специально установленного в банкомат устройства, — добавил эксперт.

Также он добавил, что нередко туристы подвергаются кражам. По словам Ташчи, порой происходит такое, что приезжие лишаются смартфонов, сумок в кафе и ресторанах. Силовики приступают к расследованию таких дел только в случае обращения туристов.

Фото: pixabay.com

Еще эксперт рассказал, что сейчас в Стамбуле мошенники стали особенно часто прибегать к уловке с кафе. Ташчи пояснил, что туристов уговаривают зайти в кафе, а по итогу счет за услуги оказывается огромным. Гостю ничего не остается, кроме как оплатить все ввиду того, что его сильно запугивают. Полиция такие вещи расследовать не желает, даже если сам турист обратится за помощью.

25 марта эксперты «Лаборатории Касперского» выявили новую фишинговую схему злоумышленников по краже электронной почты. Благодаря ей мошенники могут завладеть не только логинами и паролями, но и различными почтовыми аккаунтами, включая Yahoo!, Outlook, AOL и Office 365. Эксперты пояснили, что схема по обману основывается на работе с SharePoint, от имени сервера мошенники отправляют пользователями уведомления с фишинговыми ссылками.



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Антон Гаврилов