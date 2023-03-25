Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали о новой уловке мошенников по краже почтового ящика

Фото: пресс-служба «Ростелеком»

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили новую фишинговую схему злоумышленников по краже электронной почты. Благодаря ей мошенники могут завладеть не только логинами и паролями, но и различными почтовыми аккаунтами, включая Yahoo!, Outlook, AOL и Office 365. Об этом сообщает «Газета.ru».

Эксперты пояснили, что злоумышленники отправляют пользователям уведомление с фишинговыми ссылками от имени SharePoint. За эту зиму специалисты обнаружили более 1,6 тысячи подобных писем.

Фото: flickr.com

По словам специалистов, основная угроза новой уловки в том, что мошенники не просто прячут фишинговую ссылку на сервере SharePoint, но еще и распространяют ее при помощи встроенного механизма по рассылке уведомлений.

3 марта стало известно, что по итогам 2022 года эксперты компании Group — IB заблокировали 59 тысяч фишинговых сайтов по всему миру — 7 тысяч из них пришлось на доменные зоны .ru и .рф. Отмечалось, что ресурсы злоумышленников похищали у пользователей из России пароли и логины, данные банковских карт и аккаунты в мессенджерах.

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Антон Гаврилов