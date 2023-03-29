В Казани каждый второй работодатель ценит чувство юмора в соискателе

В Казани каждый второй работодатель (48%) более положительно отнесется к соискателю, у которого есть чувство юмора. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

В 28% компаний напротив не считают, что умение пошутить в нужный момент важная черта специалиста. Также по мнению этой доли опрошенных, это в том числе не является дополнительным конкурентным преимуществом будущего работника.

Однако у соискателей в Казани другое мнение на этот счет. Так, 64% горожан уверены, что чувство юмора помогает искать работу и способствует построению карьеры. Респонденты с доходом cвыше 80 тысяч рублей признаются, что на их профессиональный рост повлияло как умение пошутить, так и к месту рассказать анекдот (66%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Интересно, что чем старше респонденты, тем больше среди них тех, для кого чувство юмора оказалось значимым навыком: если среди молодежи до 24 лет их 43%, то среди респондентов старше 45 — 63%.

26 января в результате исследования SuperJob выяснилось, что 69% казанских менеджеров по персоналу уверены в том, что внешняя составляющая соискателя может помочь ему при трудоустройстве и построении карьеры. При этом 39% работодателей столицы РТ заявляют, что в их организации красота соискателя никак не влияет на его карьерный рост. Также аналитики выяснили, что соискатели, в отличие от работодателей, реже думают о том, что хорошие внешние данные существенно помогают при трудоустройстве и построении карьеры.



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Антон Гаврилов