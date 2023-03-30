Двое из трех казанцев поддерживают запрет продажи вейпов в России

60% казанцев поддерживают инициативу о запрете продажи вейпов в России. Противоположного мнения по этому вопросу придерживаются 21% опрошенных. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Любители попарить поддерживают запрет реже, чем некурящие и те, кто курит обычные сигареты (24% против 69 и 49% соответственно).

В большей степени данную инициативу одобряют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (64%). Меньше всего сторонников запрета продажи вейпов среди опрошенных моложе 34 лет (55%).

Фото: commons.wikimedia.org

Женщины одобряют тотальный запрет вейпов чаще мужчин (67% против 52%).



23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в правительстве рассмотрят вопрос о запрете вейпов в стране и, исходя из этого, сформируют позицию по этому вопросу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил его поддержать запрет электронных сигарет и подчеркнул, что такая позиция является общей в ходе ежегодного отчета об итогах работы правительства. По мнению Володина, детей «нужно спасать» от вейпов.

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Антон Гаврилов