Исполком Тукаевского района Татарстана будет принимать на работу новых чиновников без конкурса

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Власти Тукаевского района Татарстана отказались от проведения конкурса на должности в органах местного самоуправления. Об этом пишет chelny-biz.ru.

Как отмечает издание, новым чиновникам теперь не нужно будет проходить эту процедуру. Впрочем, нововведение не будет касаться кандидатов, претендующих на пост руководителя исполкома.

Соответствующее решение утвердили на сессии депутаты райсовета. Оно принято в соответствии с федеральным законодательством, отметили в администрации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что власти Набережных Челнов два года не могут найти нового главу для Комсомольского района. Они объявили конкурс на замещение вакантной должности руководителя района. Кандидаты могут подать заявления до 4 апреля.

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Айрат Назипов