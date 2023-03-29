Новости общества

18:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Исполком Тукаевского района Татарстана будет принимать на работу новых чиновников без конкурса

09:34, 29.03.2023 1
Исполком Тукаевского района Татарстана будет принимать на работу новых чиновников без конкурса
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Власти Тукаевского района Татарстана отказались от проведения конкурса на должности в органах местного самоуправления. Об этом пишет chelny-biz.ru.

Как отмечает издание, новым чиновникам теперь не нужно будет проходить эту процедуру. Впрочем, нововведение не будет касаться кандидатов, претендующих на пост руководителя исполкома.

Соответствующее решение утвердили на сессии депутаты райсовета. Оно принято в соответствии с федеральным законодательством, отметили в администрации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что власти Набережных Челнов два года не могут найти нового главу для Комсомольского района. Они объявили конкурс на замещение вакантной должности руководителя района. Кандидаты могут подать заявления до 4 апреля.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 мар
    ну совсем обнаглели ну вообще надо их всех уволить с конфискацией!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также