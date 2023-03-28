В Татарстане утвердили востребованные профессии приоритетных направлений развития экономики

Кабмин Татарстана утвердил перечень востребованных профессий и специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики республики, на 2024—2030 годы, распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Перечень утвержден в целях совершенствования механизма формирования государственного заказа Татарстана на подготовку кадров с высшим и средним профессиональным образованием и госзаказа РТ на ускоренную подготовку кадров по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и переподготовки рабочих.

Указанным перечнем будут руководствоваться министерства Татарстана при формировании контрольных цифр приема студентов на 2024—2025 учебный год и последующие годы.

В списке профессий среднего профессионального образования для подготовки квалифицированных рабочих — 177 профессий, в списке специальностей среднего профессионального образования для подготовки квалифицированных рабочих — 192. Направлений подготовки высшего образования в документе — 251, в графе «Профессии профессиональной подготовки» указана 281 профессия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В декабре прошлого года в Татарстане утвердили перечень востребованных профессий и специальностей среднего профессионального образования на 2023—2025 годы. В перечень включены 130 профессий и специальностей. Среди них направления архитектуры, строительства, системного администрирования, бурения нефтяных и газовых скважин.

21 февраля Кабмин республики утвердил перечень малых и средних предприятий республики, которые нуждаются в подготовке кадров. В перечне указаны 592 организации различных муниципалитетов. В списке казанских предприятий указаны 122 организации, в Нижнекамском районе — 13, в Набережных Челнах — девять.

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Маргарита Головатенко