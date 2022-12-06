В Татарстане утвердили перечень востребованных профессий на 2023—2025 годы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане утвержден перечень востребованных профессий и специальностей среднего профессионального образования на 2023—2025 годы, такое распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



В перечень включены 130 профессий и специальностей. Среди них направления архитектуры, строительства, системного администрирования, бурения нефтяных и газовых скважин.

В документе перечислены также такие направления, как сварка, ремонт и обслуживание автомобилей, судостроение и судовождение, фармация и сестринское дело, растениеводство, зоотехния, коммерция, общепит, дошкольное и школьное образование, ювелирное дело, дизайн, фотография, туризм и гостеприимство и др.

Перечень утвердили с целью совершенствования механизма подготовки кадров со средним профессиональным образованием и для внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Татарстане.

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Маргарита Головатенко