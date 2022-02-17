В Татарстане с рельсов сошел локомотив вблизи станции Аэропорт

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Татарская транспортная прокуратура начала проверку после схода с рельсов подвижного состава на железнодорожном пути необщего пользования вблизи станции Аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, сход с рельсов локомотива и одного вагона с грузом щебня произошел сегодня, около 13 часов 10 минут. Пострадавших в результате инцидента нет, целостность локомотива, груза и транспортной инфраструктуры не нарушены. Ущерба окружающей среде нет. Происшествие на график движения поездов не повлияло.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

На место происшествия направили восстановительный поезд. Причины происшествия устанавливаются, к месту выехал Татарский транспортный прокурор.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.



В начале февраля в Тукаевском районе Татарстана тепловоз сошел с путей вблизи железнодорожной станции Круглое Поле. Инцидент произошел во время маневрирования.



Татьяна Леухина