После смертельного наезда на ребенка в Татарстане возбудили уголовное дело

Фото: прокуратура Татарстана

По факту смертельного наезда на ребенка в Алексеевском районе Татарстана возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Расследование взято на контроль в аппарате республиканской прокуратуры. Ведомство проводит проверку.

Фото: прокуратура Татарстана

Авария произошла сегодня днем на улице 8 Марта. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и сбил малолетнего велосипедиста. От полученных травм мальчик скончался. На место происшествия выехал районный прокурор Фаргат Шайхаттаров.

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Маргарита Головатенко